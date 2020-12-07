{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минфине предложили освободить от вывозной пошлины добытую на Таймыре нефть

Депутаты также поддержали эту поправку

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает предусмотреть освобождение от вывозных таможенных пошлин нефть, добытую на Таймырском полуострове, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Норма была оформлена как поправка к законопроекту о совершенствовании таможенного регулирования, депутаты поддержали поправку ко второму чтению.

"Для нефти, добытой в нефтегазовой провинции на Таймыре, предусмотреть освобождение от вывозных таможенных пошлин по аналогии с иными новыми регионами нефтедобычи - Восточной Сибири, Красноярского края. Это в дополнение к тому закону, который мы приняли в октябре, о поддержке нефдедобычи на Таймыре. Мы также освобождаем - по аналогии с иными новыми месторождениями - от вывозной таможенной пошлины нефть, добытую на Таймырском полуострове", - сказал Сазанов.

Теги
Россия
Цифровая трансформация 2030
"Россети" увеличат число "умных" счетчиков в Астраханской области до 63,7 тыс. к 2021 году
В проект инвестируют 1,29 млрд рублей
Читать полностью