В Минфине предложили освободить от вывозной пошлины добытую на Таймыре нефть

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает предусмотреть освобождение от вывозных таможенных пошлин нефть, добытую на Таймырском полуострове, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Норма была оформлена как поправка к законопроекту о совершенствовании таможенного регулирования, депутаты поддержали поправку ко второму чтению.

"Для нефти, добытой в нефтегазовой провинции на Таймыре, предусмотреть освобождение от вывозных таможенных пошлин по аналогии с иными новыми регионами нефтедобычи - Восточной Сибири, Красноярского края. Это в дополнение к тому закону, который мы приняли в октябре, о поддержке нефдедобычи на Таймыре. Мы также освобождаем - по аналогии с иными новыми месторождениями - от вывозной таможенной пошлины нефть, добытую на Таймырском полуострове", - сказал Сазанов.