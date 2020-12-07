Песков назвал успешной программу импортозамещения продуктов в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Программа по замещению импортных продуктов в России показала себя успешной, за счет собственного производства удалось заместить большую часть наиболее важных товаров. Такое мнение выразил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) писала о том, что Россия не смогла заменить поставки основных категорией импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такими данными, Песков заявил: "Нет, программа успешна". По его словам, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, "очевидно, что очень большие успехи достигнуты", считает представитель Кремля.

"Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян, - подчеркнул Песков. - Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, какой-то импорт, безусловно, происходит, он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продукции специально не стояло".

По словам пресс-секретаря российского лидера, "нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов".

В ответ на вопрос, наносят ли россиянам ущерб существующие ограничения, представитель Кремля отметил: "Любой запрет на поставки, конечно, не в интересах граждан". "И не в интересах граждан страны-производителя, и не в интересах граждан страны-получателя", - пояснил он.

Вынужденный ответ на рестрикции

При этом Песков напомнил, что "не Россия была инициатором этой ситуации". "Это наш вынужденный ответ на те противоречащие международным положениям и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны, - указал он. - Это зеркальная мера".

Как заметил пресс-секретарь президента России, было бы лучше, если бы таких взаимных рестрикций не было: конкуренция была бы выше, улучшалось бы качество продукции, снижались бы цены. При этом сейчас, на фоне санкций, производители в европейских странах пострадают больше, чем россияне, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей, добавил Песков.

В то же время представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, был ли со стороны России возможен другой ответ на санкции. "Это не дружественные санкции, это враждебные санкции. И на них должен был быть тот ответ, который был дан", - подчеркнул он.

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в РФ ряда товаров из стран Евросоюза (ЕС). Тогда объем продуктов планировалось заместить согласно стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году и рассчитанной до 2020 года.