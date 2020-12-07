Административный центр Хайнаня ускорит создание идеальной атмосферы для бизнеса

ХАЙКОУ, 7 декабря. /ТАСС/. Административный центр южнокитайского острова Хайнань город Хайкоу применит ряд инновационных мер для создания в регионе первоклассных условий для бизнеса. Об этом сообщил в понедельник партком провинции.

"Хайкоу постоянно идет в авангарде. <...> Мы ожидаем, что под его влиянием прочие города и уезды Хайнаня сделают новый рывок и создадут первоклассную атмосферу для бизнеса", - говорится в информационном материале, предоставленном в распоряжение ТАСС.

В нем подчеркивается, что власти Хайкоу "будут постоянно содействовать инновациям, способствовать раскрытию их многогранного потенциала", а также "внесут непосредственный вклад, чтобы заложить прочную основу" для усовершенствования деловой атмосферы на территории всего острова. Ожидается, что уже к 2025 году город станет одним из самых привлекательных мест для инвесторов на территории Китая.

Планы на будущее

Как уточнил партком, в ближайшее время администрация Хайкоу планирует задействовать рычаги, которые обеспечат интенсивный экономический рост всей провинции. После того, как 1 июня была опубликована Генеральная программа развития Хайнаньского порта свободной торговли, власти в соответствии со стратегией Госсовета КНР стали еще активнее форсировать процесс либерализации, параллельно ведя работу над усовершенствованием контролирующих механизмов.

Для особо перспективных компаний, способствующих внедрению новейших производственных технологий и планирующих первичное размещение ценных бумаг на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня, город предлагает поощрительные премии в размере 15 млн юаней (около $2,3 млн). Помимо этого продуман широкий перечень льгот и привилегий, нацеленных на формирование новых факторов роста. Благодаря им правительство намерено привлекать компании, способные в долгосрочной перспективе играть ключевую стимулирующую роль в развитии всего Хайнаня.

Поддержка малому бизнесу в Хайкоу осуществляется путем внедрения новых моделей финансирования. Они позволяют более точно оценить риски кредитования путем организации тесного взаимодействия между банковским сектором и рядом государственных учреждений, которые помогают дать объективную оценку предприятиям, нуждающимся в займах.

Хайкоу входит в число 11 стратегически важных зон регионального порта свободной торговли, где при взаимодействии инвесторов с властями активно внедряется режим "одного окна". В городе создана многопрофильная сервисная площадка, позволяющая избавить предпринимателей от большинства забот, касающихся регистрации компании, получения компетентных юридических консультаций, поиска подходящего места для размещения офиса и квартир сотрудников, найма работников, защиты интеллектуальной собственности, листинга на фондовом рынке. Все эти услуги предоставляются как на китайском, так и на английском языке. Благодаря такому механизму бизнесмены могут в кратчайшие сроки организовать на Хайнане эффективный производственный процесс.

Особо важную роль в деятельности по привлечению инвесторов в текущем году продолжает играть новый район Цзяндун, который, по официальным данным, дополнительно привлек в Хайкоу около 3 тыс. компаний. В том числе множество предприятий, входящих в список наиболее конкурентоспособных коммерческих организаций мира.

"Без удачных проектов не бывает успешного развития, а без крупных объектов невозможен динамичный рост", - объяснила местная администрация принципы отбора ключевых инвесторов.

Новая программа развития Хайнаня

Реализация всех перечисленных мер осуществляется в соответствии с государственной программой, согласно которой к 2025 году на Хайнане должен быть сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны нового мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.