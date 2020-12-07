"Сибур" начал использовать энергию ветроэлектростанции на производстве в Новокуйбышевске

ТАСС, 7 декабря. "Биаксплен" - дочерняя компания "Сибура" - начала использовать "зеленую" электроэнергию с Адыгейской ветроэлектростанции на производстве в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом говорится в сообщении "Сибура".

"Сибур" начинает использование "зеленой" электроэнергии на производстве БОПП-пленок "Биаксплен" в Новокуйбышевске Самарской области. Соглашение о поставке тестовых объемов с Адыгейской ветроэлектростанции подписано компаниями "Сибурэнергоменеджмент" и "ВетроОГК", - сказано в сообщении.

"Сибурэнергоменеджмент" обеспечивает энергетическими ресурсами производства "Сибура", "ВетроОГК" входит в ветроэнергетический дивизион "Росатома". Задача потребителя и поставщика на данном этапе - протестировать работу с ветроэнергогенерацией, чтобы найти оптимальные форматы сотрудничества и увеличения объемов поставок, отмечает компания.

"Снижение углеродного следа выпускаемой продукции, которое может быть достигнуто путем увеличения доли "зеленой" энергии, является глобальным трендом сегодня. "Сибур" также активно вовлечен в этот процесс. В 2019 году мы запустили солнечную электростанцию на одном из наших активов и планируем далее увеличивать объем использования ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС) как за счет собственной генерации, так и за счет прямых договоров с поставщиками "зеленой" энергии", - сообщил директор по энергетике и ресурсообеспечению компании Владимир Тупикин, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Биаксплен" - дочерняя компания нефтехимической группы "Сибур", лидер БОПП-рынка в России (БОПП-пленка применяется в производстве мягкой упаковки из полимерной пленки для пищевых продуктов и товаров для повседневной жизни, этикетки и скотча). Производственные мощности компании - 180 тыс. тонн в год в пяти регионах РФ и еще 100 тыс. тонн в Италии.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.