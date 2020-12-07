Эксперт: Москва может потерять до 50% номерного фонда отелей в 2021 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. По итогам 2020 года в Москве прогнозируется потеря до 20% номерного фонда отелей, а в 2021 году эта цифра может составить 50%. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" Дмитрий Шлопак на пресс-конференции в Москве.

"По итогам 2020 года прогнозируется в Москве потеря до 20% номерного фонда. В первую очередь это касается средств малого размещения, так называемые мини-отели, хостелы, которые находятся в аренде. Уже мы видим тенденцию на закрытие. Очень много этих отелей выставлено на продажу. И если так пойдет, то в 2021 году эта цифра может увеличиться как минимум до 50% сокращения номерного фонда", - сказал Шлопак.

Он подчеркнул, что у крупных отелей тоже есть проблемы, но в первую очередь страдают средства малого размещения.

Представитель "Деловой России" также отметил, что в настоящее время почти 70% заявителей среди отелей не получили господдержку. "И проблема здесь, в первую очередь, в неправильном межведомственном взаимодействии. И, чтобы вы понимали, такие гостиницы, как The Ritz-Carlton, сегодня ждут помощи и еще ее не получили".