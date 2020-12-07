Росатом к 2024 году построит в Краснодарском крае семь ветропарков

ТАСС, 7 декабря. "Новавинд" (входит в ветроэлекроэнергетический дивизион Росатома) к 2024 г. построит в Краснодарском крае семь ветропарков общей мощностью 192,5 МВт. Об этом сообщается в корпоративном издании госкорпорации "Страна Росатом".

"Новавинд" стал победителем на последнем отборе инвестиционных проектов строительства ветростанций в рамках программы поддержки "зеленой" генерации в России. Компания к 2024 году построит в Краснодарском крае семь парков общей мощностью 192,5 МВт", - сообщает издание.

Ассоциация "Совет рынка" 1 декабря подвела итоги отбора ВИЭ-проектов с вводом в 2023-2024 годах. В области ветровой генерации были выбраны 13 проектов. В 2023 году должны быть введены ветростанции суммарной мощностью 35 МВт, в 2024 году - 157,5 МВт. Все эти объемы в этом году получил Росатом.

В результате общий объем портфеля "Новавинд" составляет теперь порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России.

"Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача которого - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года, в контуре "Новавинд" сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.