В Санья с 1 июня по 30 ноября зарегистрировали свыше 26,4 тыс. новых субъектов рынка

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Общее число новых субъектов рынка, зарегистрированных в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань), с 1 июня, когда была опубликована программа развития свободного торгового порта в провинции, по 30 ноября превысило 26,4 тыс. единиц. Такие данные местных властей приводит газета " Санья жибао ".

За последние несколько месяцев местные власти значительно упростили процедуру регистрации компаний и оптимизировали документооборот между различными ведомствами, что значительно улучшило деловую среду в городе, пишет издание. Все это привело к росту числа зарегистрированных в Санья новых субъектов рынка с начала года более чем на 38,2 тыс. единиц, что на 3,6% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Среди них - более 14,8 тыс. новых предприятий.

Городские власти заверяют, что продолжат работу над усовершенствованием системы электронной регистрации новых субъектов рынка, включая сервисы одного окна на различных платформах в целях дальнейшего улучшения бизнес среды Санья.

В июне этого года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.