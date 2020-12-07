Якутскую продукцию из иван-чая планируют поставлять в Японию

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Продукцию якутской компании "Сахачай", которая производит иван-чай в промышленных объемах по собственной технологии, планируют поставлять в Японию. Для экспорта требуется проведение клинических испытаний, сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василий Афанасьев.

"По дикоросам есть готовый проект компании "Сахачай", где у нас осталось единственное - программа по проведению клинического испытания. Согласно предварительному соглашению по поставке иван-чая японская компания Japan GreenTea попросила провести клинические испытания. На эти цели требуется около 8 млн рублей. Мы сейчас ищем пути финансирования по данным видам работ", - сказал Афанасьев.

Предполагается, что источник финансирования будет определен в 2021 году. "Компания Japan GreenTea изучила продукцию российских производителей иван-чая и выбрала якутскую компанию, по качеству наш чай оказался лучшим. После положительных результатов клинических испытаний компания сможет взять определенный объем на экспорт", - сказал замминистра.

По словам руководителя компании "Сахачай" Нюргуяны Заморщиковой, якутский иван-чай поставляется в торговые сети четырех стран. "Нам интересен японский рынок. В свою очередь, мы подписали меморандум с компаний Japan GreenTea. Предварительно, готовы ежегодно поставлять в Японию около тонны иван-чая", - рассказала собеседница агентства.

Компания "Сахачай" основана в 2016 году. К 2019 году нарастила производство чая из листьев иван-чая и купажей с добавлением листьев и плодов дикорастущих растений до 7,5 тонн. Предприятие планирует открыть в регионе собственный питомник по выращиванию лекарственных, редких и исчезающих видов растений, краснокнижных северных трав и эндемиков.

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров отвечает целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Национальный проект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до 250 млрд долларов.