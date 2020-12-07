{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году отменили из-за пандемии

Он был запланирован на 21-27 июня

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Международный аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении организаторов авиасалона, опубликованном в понедельник на его сайте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Учитывая неопределенность, связанную с санитарным кризисом из-за COVID-19, принято решение отменить проведение в 2021 году авиасалона, который был запланирован на 21-27 июня", - указывается в сообщении.

В нем подчеркивается, что это решение было неизбежным, учитывая международную эпидемиологическую ситуацию.

Теги
Пандемия COVID-19
Цифровая трансформация 2030
"Россети" и СО ЕЭС перевели подземные энергообъекты в Сколково на дистанционную работу
Перевод ключевых центров питания на дистанционное управление дает возможность дополнительно повысить надежность системы
Читать полностью