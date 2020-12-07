Кабмин выделит 85,4 млн рублей на производство тестов на коронавирус для других стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору в 2021 году до 85,4 млн рублей на дополнительное производство тестов на коронавирус для оказания материально-технической поддержки другим странам.

"Выделить в 2021 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 85 408,53 тыс. рублей", - говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, МИД России поручено проинформировать правительства государств - получателей российской помощи о принятом решении, а Минфин должен обеспечить в 2021 году финансирование этих расходов за счет федерального бюджета.