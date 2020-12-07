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Пандемия COVID-19
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Правила поставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены к 8 декабря

Губернаторам поручили проработать вопросы доставки жителей из отдаленных территорий к местам вакцинации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правила поставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены к 8 декабря, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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"К завтрашнему дню по моему поручению будут утверждены правила поставки препаратов в регионы", - сказал глава кабинета министров в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей на этой неделе во всех субъектах РФ.

Глава кабмина констатировал, что на встрече с производителями вакцин на прошлой неделе подробно обсуждалась готовность к вакцинации и то, какие меры нужно принять, чтобы выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок. "Министерство здравоохранения должно установить график поставки вакцины в субъекты РФ и план ее распределения", - указал Мишустин.

Мишустин поручил губернаторам проработать вопросы доставки жителей из отдаленных территорий к местам вакцинации от коронавируса. "Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить доставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации", - сказал он.

Мишустин призвал губернаторов активно использовать в своих регионах столичный опыт вакцинации от коронавируса. "Прошу руководителей регионов активно использовать опыт Москвы при организации вакцинации на местах", - сказал глава кабмина. Мишустин добавил, что рассчитывает на то, что "Москва не только продолжит эту работу [по вакцинации], но и поделится соответствующим опытом с коллегами в других субъектах РФ.

' ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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