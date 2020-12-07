Уставный капитал РЖД будет увеличен более чем на 56 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал ОАО "РЖД" будет увеличен более чем на 56 млрд рублей для развития железнодорожной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить уставный капитал акционерного общества на 56,385 689 млрд рублей, в том числе на 40 млрд рублей путем размещения 40 000 000 дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1 акцию <...>, которые подлежат использованию в целях модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", - говорится в документе.

Еще 16 млрд рублей будут направлены в том числе на развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла, транспортно-пересадочного узла "Черкизово", высокотехнологической области "Квантовые коммуникации", а также на строительство ж/д путепроводов на Курском направлении.