Дополнительный поезд между Переславлем-Залесским и Москвой запустят в новогодние праздники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дополнительный поезд на 214 мест будет курсировать между Москвой и Переславлем-Залесским (Ярославская область), одной из точек Золотого кольца России, со 2 по 9 января, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области в понедельник.

"Поезд, состоящий из трех вагонов, будет отправляться ежедневно с Ярославского вокзала Москвы в 07:45 и следовать с остановками на платформах Лосиноостровской, Мытищи, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, Бужаниново, Арсаки, Струнино, Александров-1, Балакирево, Берендеево. Прибытие в Переславль в 10:40", - говорится в сообщении. Из Переславля поезд будет отправляться вечером в 18:30 и прибывать в Москву в 21:48.

Заместитель председателя правительства области Максим Авдеев отметил, что в 2019 году в Переславле побывали около 530 тыс. туристов. "Для нас важно в условиях пандемии создать дополнительные возможности для групп и индивидуальных путешественников", - цитирует пресс-служба Авдеева.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.