Голосовой помощник "Алиса" сможет отследить посылки "Почты России"

"С помощью голосового помощника "Алиса" теперь можно отследить статус своего отправления, узнать индекс, адрес и время работы ближайшего отделения "Почты", а также получить консультацию по основным почтовым услугам. Чтобы запустить навык, необходимо произнести: "Алиса, открой навык "Почты России", - говорится в сообщении.

По данным компании, навык "Почты России" пока запущен в тестовом режиме и будет совершенствоваться с учетом потребностей клиентов и часто задаваемых вопросов. Скоро с помощью голосового помощника можно будет вызвать курьера для доставки или отправки посылки или записаться на обслуживание в почтовое отделение.

Отмечается, что в самом навыке интересующий вопрос можно выбрать из разделов меню, задать вопрос голосом или напечатать его на клавиатуре. Например, узнать статус посылки можно, введя ее трек-номер, а время работы и адрес ближайшего отделения "Почты России" - указав индекс или адрес.