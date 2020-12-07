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Голосовой помощник "Алиса" сможет отследить посылки "Почты России"

Он поможет узнать статус отправления, индекс, адрес и время работы ближайшего отделения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пользователи голосового помощника "Алиса" смогут отследить статус посылок "Почты России". Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

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"С помощью голосового помощника "Алиса" теперь можно отследить статус своего отправления, узнать индекс, адрес и время работы ближайшего отделения "Почты", а также получить консультацию по основным почтовым услугам. Чтобы запустить навык, необходимо произнести: "Алиса, открой навык "Почты России", - говорится в сообщении.

По данным компании, навык "Почты России" пока запущен в тестовом режиме и будет совершенствоваться с учетом потребностей клиентов и часто задаваемых вопросов. Скоро с помощью голосового помощника можно будет вызвать курьера для доставки или отправки посылки или записаться на обслуживание в почтовое отделение.

Отмечается, что в самом навыке интересующий вопрос можно выбрать из разделов меню, задать вопрос голосом или напечатать его на клавиатуре. Например, узнать статус посылки можно, введя ее трек-номер, а время работы и адрес ближайшего отделения "Почты России" - указав индекс или адрес.

 

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