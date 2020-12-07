В Минэкономики ФРГ заявили о неправомерности санкций США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Позиция правительства ФРГ по "Северному потоку - 2" и санкциям США против проекта не изменилась. Об этом заявила в понедельник журналистам представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

"Вам известна наша позиция касательно "Северного потока", прежде всего по вопросу санкций", - сказала она. "Мы отвергаем их, поскольку считаем экстерриториальные санкции незаконными", - добавила представитель Минэкономики ФРГ.

В опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". По ее утверждению, этот жест продемонстрировал бы нежелание Европы "терпеть поведение" России, для которой проект является, как полагает Куинвилл, не только экономическим, но и политическим проектом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года, после того как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.