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Пандемия COVID-19
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Евросоюз освободил от НДС вакцины и тесты на коронавирус до конца 2022 года

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС разрешил странам сообщества освободить до конца 2022 года от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам - членам веменно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19, и товары, необходимые для вакцинации до 31 декабря 2022 года", - говорится в заявлении.

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