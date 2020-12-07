Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в ноябре сократился на 45%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток крупнейших аэропортов России в ноябре 2020 года сократился в годовом выражении на 45%, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов.

"Российские аэропорты подвели итоги ноября. Пассажиропоток по итогам месяца на 45% меньше, чем в ноябре прошлого года", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале ассоциации.

Ранее Росавиация сообщала, что пассажиропоток аэропортов РФ в октябре сократился на 23%, до почти 12,7 млн пассажиров по сравнению с сентябрем 2020 года.