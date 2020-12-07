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Правительство отложило оснащение городских автобусов тахографами до 2022 года

Ранее предполагалось, что оснащение тахографами городских автобусов будет обязательным с 1 июля 2021 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ отсрочило до 2022 года требование по обязательному оснащению тахографами (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт 1 настоящего постановления в части, касающейся оснащения тахографами транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе.

В постановлении также уточняется, если автобус международный и на нем уже есть тахограф, то второй российский устанавливать не надо.

Ранее предполагалось, что оснащение тахографами городских автобусов будет обязательным с 1 июля 2021 года. В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса.

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