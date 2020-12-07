Поезда из Крыма в 2021 году начнут ходить в Астрахань, Омск и Пермь

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пассажирские поезда начнут в 2021 году курсировать в Крым из Астрахани, Омска и Перми, говорится в сообщении пресс-службы "Крымской железной дороги".

"В новом графике движения предусмотрено увеличение количества пассажирских поездов "Таврия" (компания-перевозчик "Гранд Сервис Экпресс") и открытие новых сообщений. Новыми сообщениями Крымский полуостров будет связан с Омском, Астраханью и Пермью", - сообщили в компании.

Уточняется, что по уже существующим направлениям (Москва, Санкт-Петербург, Омск, Астрахань, Пермь, Смоленск, Кисловодск, Адлер) будут курсировать не 12, а 14 пар поездов. Новый график движения вводится с 13 декабря.

"Кроме улучшения технических характеристик дороги, Крымская железная дорога заботится о комфорте и экономии времени пассажиров. Проведение комплекса ремонтно-путевых работ и введение в эксплуатацию нового подвижного состава позволило сократить время нахождения каждого пассажирского поезда в пути только по территории Крымского полуострова в среднем на полчаса", - добавили в пресс-службе.

По данным КЖД, также изменения коснутся грузовых перевозок - в частности, будет использована 41 пара грузовых поездов, что на 5 пар больше, чем в графике этого года. Планируется, что Крымский мост позволит стабильно обеспечивать заданные объемы перевозок в течение года. Также благодаря повышению скоростей на отдельных участках дороги и улучшению условий для движения поездов скорость грузовых составов должна вырасти.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.