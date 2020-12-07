Минстрой предложил продлить переход на единые нормативы коммунальных услуг из-за пандемии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России предлагает продлить сроки перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг в регионах до 1 января 2022 года из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сохранявшейся в большинстве регионов в течение первого полугодия 2020 года, и возникшими ограничениями по осуществлению экономической деятельности органам государственной власти субъектов РФ необходимо большее количество времени для корректировки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С учетом изложенного целесообразно перенести срок перехода к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг на 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

При этом предполагается, что субъекты, принявшие решение о поэтапном переходе к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, должны завершить этот процесс не позднее 1 января 2021 года. Также Минстрой предлагает продлить для регионов сроки утверждения нормативов потребления холодной воды и норматив расхода тепла на ее подогрев для предоставления горячей воды до 1 января 2022 года.

В сводном отчете к проекту постановления добавляется, что из-за отсутствия системного подхода в регионах к переходу на единые нормативы потребления коммунальных услуг возможен рост платы за коммунальные ресурсы, проблемы при начислении планы за ЖКХ, а также превышение предельных индексов платы граждан за ЖКУ.

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются для многоквартирных домов, в которых нет общедомовых приборов учета. После перехода на единую систему нормативы должны стать одинаковыми для домов, которые имеют похожие конструктивные характеристики (например, год постройки, число этажей) и расположены в одной климатической зоне.

О росте тарифов

Одной из задач 2021 года, которая поставлена перед профильными чиновниками из Минстроя, является минимизация тарифов за коммунальные услуги в Российской Федерации, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что тарифы за коммунальные услуги в России не вырастут из-за пандемии, рост возможен только в середине 2021 года с учетом индекса инфляции.

"Пандемия и борьба с коронавирусом не имеет никакого отношения к ценообразованию на ресурсы, кроме того, убытки коснулись далеко не всех управляющих компаний. В любом случае, мы не позволим покрывать убытки за счет тарифов ЖКХ и непосредственно населения. Традиционная индексация тарифов на коммунальные услуги состоится во втором полугодии 2021 года, до июля стоимость ресурсов останется на уровне 2020 года", - сказал депутат.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону. Регионы устанавливают стоимость отдельных видов коммунальных ресурсов так, чтобы при неизменном уровне потребления прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемый правительством размер. Летом 2020 года, как и в прошлые годы, рост тарифов за коммунальные услуги в среднем по стране составил около 4%.