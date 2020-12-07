Bloomberg: Apple готовится представить новые сверхмощные процессоры в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple намерена представить в 2021 году сверхмощные процессоры собственного производства. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, они придут на смену представленному в ноябре M1 и чипам компании Intel.

Ожидается, что новую "начинку" получат ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac.

"Для компьютеров высокого класса, выпуск которых запланирован на конец 2021 года, Apple тестирует 32-ядерный процессор", - отмечает агентство.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал это "историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы. При этом компания не отказывается от поддержки компьютеров Mac на базе Intel и продолжает выпускать обновления операционной системы для них. Как заверяет Apple, переход на собственные процессоры займет около двух лет. Он позволит улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности.