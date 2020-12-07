СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Шведский мебельный концерн IКЕА прекратит выпуск печатного каталога. Об этом компания сообщает в понедельник в пресс-релизе.

"Времена меняются, привычки наших клиентов изменились, и в процессе мы нашли другие способы поделиться своими знаниями в области дизайна интерьера дома и нашим ассортиментом. Каталог IКЕА больше не используется так часто, и поэтому IКЕА приняла трудное, но правильное решение завершить успешную карьеру каталога IКЕА", - отмечено в сообщении.

"Попрощаться с нашим любимым каталогом - это естественно, потому что изменилось поведение клиентов и то, как мы потребляем информацию", - пояснил управляющий директор Inter IКЕА Systems Конрад Грюсс.

Решение закрыть каталог является частью плана сделать IКЕА "более цифровой и доступной", поясняет компания. В прошлом году глобальные онлайн-продажи выросли на 45%, а у сайта IKEA.com было более 4 млрд посещений. IКЕА также активно присутствует в социальных сетях, улучшила свои цифровые сервисы и запустила новые приложения.

Каталог компании в 68 страниц был впервые издан в 1951 году в количестве 285 тыс. экземпляров. В 2000 появилась его цифровая версия, а покупки на интернете стали возможными в Дании и Швеции в 2001 году. В 2016 году тираж каталога составил 200 млн экземпляров, он издавался в 69 версиях и на 32 языках.