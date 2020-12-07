Трутнев заявил, что кабмин не будет вмешиваться в продажу активов "Роснефти"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ не будет вмешиваться в продажу активов компании "Роснефть", сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочего визита в Сахалинскую область.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" приняла решение оптимизировать портфель активов и продать часть проектов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям для улучшения его качества. Отмечалось, что продажа будет осуществляться "на рыночных условиях" и компания готова вести переговоры с теми, кто нуждается "в дополнительной добыче и готовы вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовы взять на себя все социальные обязательства". Речь шла об активах, расположенных на юге России, на Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири.

"Что касается продажи активов, я не вижу прямой необходимости федеральному правительству вмешиваться в продажу активов компании "Роснефть". Это их активы, пусть они ими и распоряжаются. Но хочу сразу сказать, что вся ответственность за рабочие места, за безопасность данных сооружений перейдет на любую компанию, которая будет выгодоприобретателем по этой сделке. В любом случае будем исходить из установленных законом требований", - сказал Трутнев.

По словам Трутнева, имеется целый ряд аспектов развития проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Сахалин-3", "которые непосредственно касаются жителей Сахалинской области и экономики региона". "Это вопросы геологоразведки, новых инвестиций и строительства новых объектов. Поэтому, поскольку они большие, - и проекты, и их удельный вес в экономике региона, мы сегодня говорили о том, чтобы их сбалансировать. Чтобы это были не только позиции компаний, а чтобы это были еще и интересы Сахалинской области и РФ в целом. Собственно говоря, об этом шел разговор [между] уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Минэнерго, Минвостокразвития, министерством природных ресурсов вместе с руководством Сахалинской области и компаниями. Сформулировано пожелание, скажем так, эту работу провести и просто представить такой план развития, стратегию, которая полностью будет отвечать интересам жителей Сахалинской области", - добавил Трутнев.

Оптимизация

Оптимизация портфеля активов является стандартной мировой практикой для энергетических компаний. Так, крупнейший в США нефтегазовый мейджор в рамках стратегии планирует реализовать активы на сумму $20 млрд.

Как сообщала компания Sova Capital, ранее топ-менеджеры компании подтвердили планы оптимизировать портфель активов на конференции с инвесторами. Отмечалось, что эквивалент по добыче этих проектов оценивается в 20 млн тонн нефти в год, а их продажу планируется осуществить в течение следующих 18 месяцев. В целом речь идет о продаже около 200 лицензионных участков начиная уже со следующего года. Благодаря экономии на капитальных и операционных вложениях в поддержание добычи или закрытие скважин "Роснефть" сможет сэкономить до 2040 года более $30 млрд.