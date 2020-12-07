Экспорт сельхозпродукции в Липецкой области за 11 месяцев вырос на 41%

ТАСС, 7 декабря. Аграрии Липецкой области с начала года отправили на экспорт около 1,4 млн т сельскохозяйственной продукции на общую сумму около $470 млн. За 11 месяцев рост экспорта составил 41% по отношению к прошлогодним показателям, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"За 11 месяцев 2020 года рост экспорта к объемам прошлого года составил 41%. С начала года за рубеж отправлено около 1,4 млн т продукции липецких аграриев на общую сумму около $470 млн. Сохраняется очевидное смещение в товарной номенклатуре экспорта от сырьевого (зерновые, семена масличных культур) к продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По ее данным, продукция регионального агро-промышленного комплекса (АПК) экспортируется более чем в 70 стран, а установленный федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" для Липецкой области годовой показатель уже перевыполнен на 70%.

"Экспорт подсолнечного, рапсового масла и жмыхов масличных культур в этом году вырос на 87% к аналогичному периоду 2019 года и в стоимостном выражении составил $136 млн. Объем экспорта сахара, табака, воды и пива, свекловичного жома, детского питания увеличился на 54% и достиг $134,5 млн. Также вырос экспорт и другой продукции АПК: семян масличных культур, продукции животного происхождения, дрожжей, фруктовых соков, пшеничных отрубей - рост составил 63%, а в стоимостном выражении $115 млн", - сообщила пресс-служба администрации региона.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области, за пять лет экспорт продукции АПК региона вырастет более, чем в пять раз - с $91 млн в 2015 году до ожидаемых $500 млн к концу 2020 года.