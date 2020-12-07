Международные резервы РФ в ноябре сократились до $582,7 млрд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 декабря составили $582,676 млрд, что на $169 млн ниже показателя на начало ноября, сообщил Банк России.

На 1 декабря 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $542,029 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы увеличилась на 1,08% - до $449,006 млрд. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 3,6% и составила $133,670 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.