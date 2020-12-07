Эксперт: облачная платформа компании SberCloud ускорит создание ИИ-решений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему "Сбера") позволит разработчикам в сотни раз сократить сроки создания нейросетей за счет автоматизации этапов разработки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин.

Разработка "Сбера" и SberCloud была представлена экспертному сообществу на организованной "Сбером" международной конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая завершилась в выходные. Сервис ML Space - модульная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов. Он содержит все необходимые инструменты для создания, обучения и развертывания моделей машинного "обучения" (нейросетей) - от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развертывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.

"В настоящее время есть ключевая проблема при разработке, обучении и внедрении искусственного интеллекта в рабочие процессы коммерческих, государственных, учебных и научных организаций. Это большое количество "ручного" труда data scientists при подготовке датасетов для "обучения" ИИ-моделей. За счет автоматизации этого и других этапов работы с моделями, наша платформа ML Space полностью меняет традиционный подход к машинному обучению. В компаниях с серьезной data scienсe-экспертизой высококвалифицированные специалисты теперь могут сконцентрировать свои усилия именно на обучении моделей и резко ускорить получение готовых к применению ИИ-решений в сотни раз, сократив временные затраты с месяцев до часов", - сказал ТАСС Колбин.

Мощности суперкомпьютера делают новое решение единственным в мире облачным сервисом, позволяющим организовать распределенное "обучение" нейросетей с участием более 1 тыс. графических процессоров Tesla V100, используемых в машинном обучении (1000+ GPU).

Особенности платформы

ML Space состоит из интегрированных модулей-сервисов, где каждый решает определенные задачи. К примеру, за оптимизацию разработки нейросетей отвечает модуль Environments: он позволяет оптимизировать затраты на создание модели за счет специальных утилит мониторинга потребленных цифровых ресурсов.

Одним из главных преимуществ сервиса стала возможность удаленно работать над "обучением" нейросети многочисленным командам из десятков и даже сотен разработчиков, что было невозможно в прошлом. По мнению создателей платформы, это открывает новые возможности для разработчиков, выполняющих задачи с датасетами и кодом в условиях "дистанционки".

Модуль AutoDeploy обеспечивает автоматическое развертывание готовых моделей на высокопроизводительные мощности SberCloud. Благодаря этому "обученные" ИИ-модели можно быстро внедрять в производственные и бизнес-процессы. Важной особенностью сервиса станет автоматизация создания моделей за счет модуля AutoML, который по итогам испытаний показал эффективность, сравнимую с результатами труда высококвалифицированных специалистов по работе с данными, отмечают представители SberCloud. Таким образом, компании, не обладающие техническими ресурсами для выполнения работ с нуля, смогут разрабатывать нейросети с минимальными затратами, считают авторы.

Особенностью платформы также станет встроенный сервис по разметке датасетов TagMe, которая необходима для развития интеллектуальных систем в таких направлениях, как, в частности, машинное зрение.

Платформу уже используют компании экосистемы "Сбера", в том числе команды SberDevices и Центра речевых технологий (ЦРТ). ML Space будет доступен для пользователей с 12 декабря. Все модули сервиса будут тарифицироваться по принципу Pay-As-You-Go, также сообщил представитель SberCloud.

Компания также запустит с 12 декабря программу грантов для бизнеса, согласно которой ее участники смогут получить до 1 млн рублей на создание продуктов с помощью новой платформы.

Конференция AI Journey

Ежегодная международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), прошедшая 3-5 декабря, стала уже пятой. В этом году по количеству зарегистрированных участников она вошла в тройку мировых лидеров среди конференций в области ИИ.

Организатором форума выступает "Сбер". Компании его экосистемы сегодня ведут более тысячи исследовательских и коммерческих проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Одну из ключевых позиций в этой области занимает компания SberCloud: объединяя решения в сфере ИИ с машинным обучением и облачными технологиями, специалисты компании создают интеллектуальные сервисы для развития бизнеса, корпораций и госсектора в условиях ускоряющейся цифровизации. На форуме эксперты SberCloud представили ряд докладов о новых возможностях использования машинного обучения для создания интеллектуальных систем и интерфейсов, а также комплексных решений для бизнеса.

В этом году на AI Journey зарегистрировались свыше 27 тыс. человек из 87 стран, среди которых - Китай, США, Индия, Канада, Великобритания, Германия и др. Более 200 спикеров - топ-менеджеров международных компаний, предпринимателей и ученых - представили свои доклады и приняли участие в дискуссиях. В их числе - директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоренс ван дер Маатен, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хайнд. Суммарная длительность выступлений по итогам форума составила почти 100 академических часов.

Конференция была разделена на три тематических дня: в течение первого участники обсудили научные аспекты развития ИИ, второй день был посвящен применению этих технологий для развития бизнеса, государства и общества, а в заключительный день форума организаторы провели онлайн-конференцию AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школ. Помимо этого, на площадке конференции в субботу были подведены итоги ежегодного онлайн-соревнования по анализу данных и искусственному интеллекту AI Journey Contest, которое проводится Сбером совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года. Победители разделили призовой фонд в размере 7 млн рублей.

"Роль России в международной повестке [в части развития ИИ] вполне может быть ключевой. По оценке экспертов, внедрение искусственного интеллекта к 2030 году создаст более 14% мирового ВВП, а это почти 16 трлн долларов. Это очень серьезный приз, поэтому есть за что побороться. Будем вместе это делать", - отметил в своем выступлении на конференции вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди важных для развития технологий ИИ России заявлений, прозвучавших на AI Journey, - планы "Сбера" по открытию в 2021 году первого в стране института, где будет изучаться искусственный интеллект, о которых на открытии конференции сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он также сообщил о готовящемся выпуске первого в России издания, посвященного общему ИИ.

Этические принципы работы с ИИ

"Сбер" также разработал и внедрил внутренние принципы этики при разработке проектов в области ИИ, среди которых - контролируемость и управляемость систем ИИ, стабильность и надежность, а также запрет дискриминации при разработке и применении технологий ИИ и другие тезисы. Ранее внутренние принципы этики разработки и применения ИИ опубликовали ведущие мировые разработчики, в том числе - Google, DeepMind и Microsoft. Созданием рекомендаций по этике ИИ также занимаются ЮНЕСКО, а Совет Европы обсуждает проект специальной конвенции по ИИ.

"По оценке международных экспертов искусственный интеллект может повысить эффективность труда на 40%, что приведет к изменениям не только в экономике, но и в обществе - появятся дополнительные рабочие места. Принято говорить, что ИИ сокращает рынок труда, но это не так. Он меняет рынок труда, и благодаря искусственному интеллекту до 56-58 млн новых рабочих мест появится в мире, однако для этого потребуется обучение и переобучение людей. Особенно по тем специальностям, потребность в которых будет возрастать", - сказал в своем выступлении первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, говоря о перспективах внедрения технологий ИИ.