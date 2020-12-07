Комитет Совфеда может рассмотреть вопрос о создании подпрограммы по развитию органики

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу реализации положений закона об органике рекомендовала комитету Совету Федерации по аграрно-продовольственной политике рассмотреть вопрос о создании подпрограммы по развитию производства органической продукции до 2025 года. Об этом говорится в материалах рабочей группы по итогам заседания.

"Рекомендовать комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратиться к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть возможность разработки подпрограммы "Развитие производства органической продукции до 2025 года" Государственной программы развития сельского хозяйства", - отмечается в документе.

Кроме того, рекомендуется рассмотреть возможность разработки подпрограммы "Развитие экспорта органической продукции до 2035 года" в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Также участники рабочей группы рекомендуют комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратиться к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии совместно с Роскачеством обеспечить подготовку и введение в действие новых стандартов на органическую продукцию. Комитету также рекомендовано обратиться к руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и рассмотреть возможность разработки и принятия региональных программ поддержки развития производств органической продукции с учетом имеющегося опыта Воронежской и Ярославской областей в данной сфере; принять меры по информационно-маркетинговой поддержке и продвижению органической продукции, в том числе по развитию агротуризма.

Участники отрасли также считают необходимым рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки для производителей органической продукции прежде всего малых форм хозяйствования, в том числе субсидирование прямых понесенных затрат на сертификацию органического производства; разработать комплекс мер по информационно-маркетинговой поддержке и продвижению органической продукции; принять меры по борьбе с фальсификацией органической продукции, а также провести работу с иностранными государствами по взаимному признанию стандартов в сфере органической продукции. Кроме того, по их мнению, стоит инициировать внесение изменений в перечень таможенных кодов в части добавления кодов, позволяющих идентифицировать органических производителей и производимую ими продукцию, проработать вопрос организации статистического учета в сфере органической продукции и возможность разработки и утверждения Стратегии развития органического сельскохозяйственного производства в Российской Федерации до 2035 года, предусматривающей установление целевых показателей.

Мнение отрасли

Как сообщил ТАСС председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов, первостепенной задачей союз считает разработку государственной стратегии развития органического сельского хозяйства, меры поддержки производителей органической продукции и масштабную информационную кампанию об органическом земледлии. "Мы должны на государственном уровне определиться, что мы хотим от органического сельского хозяйства и зачем оно нужно стране, какие актуальные задачи оно выполняет и что необходимо для решения данных задач. Сегодня органическое сельское хозяйство в России не знают и не понимают, спрос на органические продукты не сформирован", - сказал он.

По его мнению, узкое понимание органического сельского хозяйства, дробление его на удобные контексты, функционалы для различных ведомств, не дает толчка для развития. "Люди недостаточно знают государственный логотип органической продукции и что стоит за этим логотипом. Что в органическом продукте они получают в комплексе, сразу здоровые, натуральные продукты питания без химии, ГМО, антибиотиков, гормонов роста, экологичную упаковку, здоровую окружающую среду, плодородные почвы, гуманное отношение к животным, сохранение диких животных, пчел и опылителей", - добавил Коршунов.