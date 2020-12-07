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Пандемия COVID-19

Власти Швейцарии подписали контракт с Pfizer и BioNTech на поставку вакцины

Речь идет о 3 млн доз

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии подписал контракт с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech на поставку 3 млн доз их вакцины при условии, что ее одобрит швейцарский медицинский регулятор. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Федерального управления общественного здравоохранения страны.

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"После письма о намерении был подписан контракт: Pfizer и BioNTech поставят в Швейцарию 3 млн доз вакцины при условии, что Swissmedic даст [на это] свое согласие", - указывается в документе.

Согласно информации управления, Швейцария подписала контракты с тремя производителями вакцин - речь идет о 5,3 млн доз препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и 4,5 млн доз вакцины компании Moderna. Отмечается, что все три производителя в настоящее время проходят процедуру утверждения в Swissmedic.

Перед использованием вакцины должны быть одобрены Swissmedic и рекомендованы Федеральным управлением общественного здравоохранения.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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