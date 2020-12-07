NYT: сумма сделки Universal Music по правам на песни Боба Дилана превышает $300 млн

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сумма сделки звукозаписывающей корпорации Universal Music Group по покупке авторских прав на весь каталог песен американского певца Боба Дилана оценивается более чем в $300 млн. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, это соглашение стало крупнейшим за последний год. Как отмечает издание, рост популярности стриминговых сервисов, которые в прошлом году принесли издателям в США порядка $3,7 млрд, привлекают на рынок все больше новых инвесторов.

Ранее в понедельник Universal Music Group сообщила о том, что приобрела авторские права на весь каталог песен Дилана, который насчитывает более 600 произведений написанных им за 60 лет.

Боб Дилан - один из самых известных музыкантов, карьера которого продолжается почти пять десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан является "вторым по значимости" после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США - Президентская медаль Свободы, по решению Национальной академии искусства и техники грамзаписи в 2015 году он был назван "Человеком года".

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". 12 раз его творчество было отмечено премией "Грэмми", в 2001 году он получил "Оскар" в номинации "Лучшая песня" в фильме "Вундеркинды" (Wonder Boys, 2000), его имя включено в Зал славы рок-н-ролла.