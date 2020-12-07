Объем средств физлиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился в ноябре на 0,4%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Общий объем средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, сообщил Сбербанк в своем официальном канале в Telegram.

"В ноябре общий объем средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворен как динамикой объема, так и структурой средств на счетах физических лиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на ИИС - 75%", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня госбанк опубликовал отчетность по РСБУ, из которой следует, что в ноябре вкладчики банка забрали с рублевых депозитов свыше 100 млрд рублей.

В Сбербанке отмечают, что в течение 2020 года доля рынка кредитной организации на рынке средств физических лиц выросла на 0,74 п. п. за десять месяцев 2020 года, в том числе на 1,63 п. п. - по срочным вкладам в рублях.

"Текущие показатели доли рынка и абсолютного объема средств соответствуют целям Сбербанка", - указали в банке.

В банке также отметили, что на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц. Во-первых, растет доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это, по данным банка, вызвано растущим объемом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета.

"Данная тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом", - говорится в сообщении.

Помимо этого, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объемов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. В Сбербанке отмечают устойчивый рост остатков на счетах эскроу, которое сейчас происходит по всей банковской системе.