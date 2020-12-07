Индексы в США изменились разнонаправленно на фоне роста числа заразившихся коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в понедельник изменились разнонаправленно.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones понизился на 171,73 пункта (-0,58%), до уровня 30 039,66. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 5,39 пункта (-0,15%), до отметки 3 694,14. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 53,74 пункта (+0,43%), до 12 518,00.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов понизилась на 1,21%, до $45,71 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,11%, до $1 860,90 за тройскую унцию.

Инвесторы испытывают опасения по поводу того, что рост числа инфицированных коронавирусом окажет влияние на ситуацию в экономике США, отметила газета The Wall Street Journal, сославшись, в частности, на новые санитарные ограничения, введенные в воскресенье в штате Калифорния.

"Появление вакцины не окажет слишком значительного влияния на идущий сейчас процесс распространения коронавируса, - привела газета мнение руководителя департамента стратегии компании NatWest Markets Джеймса Маккормика. - Прогнозы по поводу восстановления американской экономики в краткосрочной перспективе, совершенно очевидно, следует скорректировать в сторону понижения".