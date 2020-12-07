Кабмин предложил закрепить обязательства инвесторов при строительстве в портах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому проекты создания морских портов или изменения их границ при условии создания там инфраструктуры должны дополняться согласованной в установленном порядке инвестиционной декларацией. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, "создание объектов инфраструктуры морского порта осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией", в которой содержится "обоснование экономической целесообразности реализации проекта", сведения об объеме инвестиций, сроки реализации и другие данные.

Как указано в пояснительных материалах, "в последнее время в морских портах увеличилось число инвестиционных проектов, реализация которых приостановлена инвестором на неопределенный срок", выделенные инвесторам участки не используются. При этом по действующим нормам декларация не содержит и не устанавливает какие-либо обязательства инвестора по реализации инвестиционного проекта. "Нормативное закрепление требований к содержанию декларации и порядку ее согласования до настоящего времени не осуществлено", - отмечают разработчики.

Законопроектом предлагается установить, что решения правительства о создании морского порта и изменении границ территории морского порта в целях включения в них территории, предназначенной для создания объектов инфраструктуры, принимаются при условии наличия согласованной в установленном порядке декларации. Требования к содержанию декларации и порядок ее согласования планируется утвердить приказом Минтранса России.

Инициативой также предусматривается после согласования декларации заключение соглашения, сторонами которого являются инвестор, Росморречфлот и администрация соответствующего субъекта РФ, на территории которого планируется реализация проекта. В указанном соглашении предлагается предусмотреть обязанность инвестора осуществить деятельность, а также инвестиции в объеме и сроки, предусмотренные соглашением.