ЦБ сообщил о возможном росте потребности предпринимателей в реструктуризации кредитов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество реструктурированных кредитов малого и среднего бизнеса в период с 19 ноября по 2 декабря увеличилось почти в три раза - до 1,2 тыс. Это говорит о возможном дальнейшем росте потребности предпринимателей в реструктуризации кредитов, считают в ЦБ РФ.

"Представители малого и среднего бизнеса с 19 ноября по 2 декабря направили в банки 4,1 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что превышает показатель предыдущих двух недель (3,6 тыс.). Число реструктурированных кредитов увеличилось за этот период почти в три раза - до 1,2 тыс. Такая динамика свидетельствует о том, что потребность субъектов МСП в реструктуризации кредитов сохраняется, а в дальнейшем может вырасти", - отмечается в сообщении регулятора.

Вместе с тем банки стали реже отказывать в реструктуризации гражданам. Впервые с конца сентября, когда завершился прием заявок на кредитные каникулы по закону, доля неудовлетворенных заявок на реструктуризацию снизилась и составила 38,1% против 43% двумя неделями ранее. "Этому способствовало взаимодействие Банка России с кредитными организациями, которые проводят реструктуризацию по собственным программам", - подчеркивают в ЦБ.

Всего за период с 20 марта по 2 декабря банки реструктурировали 1,7 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму около 833 млрд рублей. При этом на 2 декабря системно значимые банки аннулировали 34,6 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму более 11 млрд рублей из за того, что заемщики не смогли подтвердить факт снижения доходов в рамках установленного законом срока.

Кроме того, банки предоставили физлицам ипотечные каникулы на общую сумму более 38 млрд рублей, отказав при этом по 13,7 тыс. требований. Основная причина - из за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита, уточняют в ЦБ.

С 20 марта по 31 октября количество фактически реструктурированных банками кредитов юрлиц (кроме субъектов МСП) превысило 7,4 тыс., а объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 4,8 трлн рублей, или 13,8% от совокупного портфеля банков.

С 19 ноября по 2 декабря, регулятор получил от потребителей финансовых услуг 11,5 тыс. обращений, что на 0,6% меньше, чем за период с 4 по 18 ноября. Так, наибольший объем всех обработанных жалоб - 62,1% - пришелся на кредитные организации. В отношении субъектов страхового дела было получено 15,9% всех обработанных жалоб, микрофинансовых организаций (МФО) - 10,4%.