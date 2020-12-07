Индексы Мосбиржи и РТС 7 декабря выросли на 0,33-0,85%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские индексы в понедельник продемонстрировали положительную динамику благодаря акциям основных "голубых фишек" и металлургов. Так, индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 0,33%, до 3195,08 пункта, РТС - на 0,85%, до 1368,86 пункта.

Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:52 мск снизился на 0,68%, до 73,36 рубля, а евро - на 0,76%, до 89,04 рубля. Ценовое ралли на нефтяном рынке затормозилось, ближайший фьючерс на нефть марки Brent вечером рос на 0,18%, до $49,2.

"Статистика Baker Hughes продолжила указывать на рост буровой активности в Северной Америке. Вместе с тем в Южной Корее, американском штате Калифорния и немецкой Баварии усилили ограничительные меры в связи с высокими темпами распространения COVID-19", - обращает внимание инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Не добавили оптимизма инвесторам и новости о возможном введении новых санкций против Китая со стороны США, а также возвращение опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС без сделки. "Между Лондоном и Брюсселем по-прежнему сохраняются серьезные разногласия по ряду ключевых вопросов. От более заметной просадки на рынках уберегают подвижки в переговорах американских политиков по вопросу принятия пакета новых стимулирующих мер объемом более $0,9 трлн", - также пояснил эксперт.

В лидерах роста (+6,31%) в преддверии Дня инвестора акции ММК. "Бумаги компании ожидаемо показывают опережающую динамику на фоне более высоких локальных цен на сталь. Ранее акции компании были под давлением на фоне исключения из индекса MSCI", - говорит главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Бумаги "Распадской" сегодня движутся к 149,10 руб., но для более продуктивного роста нужно закрепиться над 155 руб., также считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Акции "Полиметалла" и "Полюс золота" в уже привычном статусе биржевых аутсайдеров за счет неоднозначной динамики в драгметаллах, добавила она.

Прогноз на завтра

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра, с учетом сохраняющейся эластичности спроса на "риск", шансы повышения рынка преобладают.

Во вторник инвесторы обратят внимание на большой блок данных по экономике Японии, в том числе оценку ВВП за третий квартал, а также на декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии и первую оценку квартального ВВП еврозоны. В этот же день Минэнерго США представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3120-3220 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73,3-74,8 руб. В "Фридом финанс" завтра ожидают индекс Мосбиржи и курс доллара и евро к рублю на уровне 3165-3210 пунктов, а также 72,45-74,60 руб. и 88,25-90,45 руб. соответственно.