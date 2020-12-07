PickPoint утратил не более 2% заказов из постаматов в ходе кибератаки 4 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сервис доставки онлайн-заказов PickPoint утратил не более 1000 заказов из 49 тысяч в ходе атаки хакеров на его постаматную сеть и пока не обладает информацией, кто стоит за кибератакой. Об этом ТАСС сообщили в компании.

4 декабря около четверти постаматной сети в Москве пострадало из-за атаки хакеров.

"На момент инцидента в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов общей стоимостью 150 млн рублей. Утеряно не более 1000 заказов. На оперативную поддержку пользователей и восстановления сети постаматов PickPoint затратил 10 млн рублей", - сообщили в компании. "Кто устроил эту акцию - пока не ясно. Это была первая направленная кибератака на сеть постаматов", - добавили в логистической компании.

PickPoint устанавливает на свою сеть постаматов новую версию программного обеспечения, также усилены внутренние регламенты по информационной безопасности. "Для проведения полноценного анализа вредоносного вируса, PickPoint обратился к экспертам в этой области, в "Лабораторию Касперского". PickPoint организует рабочую группу с привлечением специалистов из крупных отраслевых компаний для консультирования по вопросам кибербезопасности, профилактики и предотвращению действий злоумышленников", - сообщили в компании.

"Пользователи PickPoint уже получают свои заказы. Мы делаем все необходимое, чтобы 46 тысяч пользователей, чьи заказы оказались в постаматах во время инцидента, не просто получили свои покупки, но и не испытали серьезный дискомфорт на фоне сложившейся ситуации", - заключили в компании. Ранее генеральный директор Надежда Романова отмечала в эфире телеканала "Россия-24", что компания компенсирует стоимость утраченных заказов.

PickPoint - сервис по доставке товаров из интернет-магазинов через постаматы. По собственным данным компании, PickPoint обеспечивает 80% трафика заказов онлайн-ретейлеров через этот канал доставки.