Минцифры отобрало российские приложения, рекомендованные к предустановке на гаджеты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них - приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир", говорится в сообщении министерства.

Согласно механизму, утвержденному правительством в конце ноября, Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций.

Всего министерство получило около 100 заявлений. В Минцифры рассказали, что в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта" и "новостной агрегатор" - Mail.ru Group, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис", соцсетей - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в реестр предложены "Госуслуги" и платежная система "Мир".

"После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору", - отмечают в министерстве.

2 декабря Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов, которые также могут быть рекомендованы к предустановке, с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки. В реестр включены онлайн-платформы Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека". Кроме того, в реестре оказались приложения "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ", "НТВ Плюс", Первый канал, "Смотрим", "Триколор кино" и "ТВ онлайн".

О предустановке российского ПО

Согласно утвержденному кабмином порядку, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года. Минцифры РФ при это поручено до 15 декабря определить перечень российских программ, рекомендованных к предустановке, включая поисковики, браузеры, соцсети, антивирусы, мессенджеры, портал госуслуг, офисное ПО и другие - всего 16 типов приложений.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан в декабре 2019 г. и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 г. В марте этого года депутаты приняли решение перенести сроки до 1 января 2021 г. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий, что предустановка российского программного обеспечения будет отложена до марта 2021 г.

Как позднее сообщал ТАСС замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести до апреля 2021 года - соответствующий законопроект уже подготовили депутаты.