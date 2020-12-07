Не работающие из-за пандемии мурманские предприятия МСП смогут взять субсидии и микрозаймы

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Мурманской области, которые до сих пор не возобновили свою деятельность из-за пандемии, получат дополнительные меры поддержки в виде субсидий и микрозаймов на льготных условиях. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов на оперативном совещании в правительстве региона.

"Предприниматели, которые из-за пандемии COVID-19 до сих пор не возобновили свою деятельность, получат дополнительные меры поддержки от регионального правительства. Речь идет об оказании услуг в организациях культурно-досугового типа, расположенных в торговых центрах и развлекательных комплексах, осуществлении деятельности детских игровых комнат, кинотеатров и кинозалов, которые также располагаются в ТРЦ, аквапарков, аттракционов и других объектов с массовым пребыванием людей", - сказал Филиппов.

Он уточнил, что поддержка предусмотрена по 4 направлениям: компенсация понесенных затрат по уплате коммунальных платежей, компенсация понесенных затрат по уплате арендных платежей, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возобновления деятельности после снятия ограничений.

Максимальный размер субсидии - 1 млн рублей. В качестве еще одной меры поддержки предусмотрена возможность микрозайма на сумму 3 млн рублей на три года под 1% годовых.

Как пояснили в правительстве, с получателями субсидии заключат соглашение, в котором будет предусмотрено обязательство по ведению хозяйственной деятельности в течение года после открытия. По кредитному продукту порядок предоставления разработает и утвердит Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

В числе других мер поддержки МСП в регионе действует сокращенная ставка налога по упрощенной системе налогообложения, она снижена с 6% до 1% для тех, кто платит налог с дохода, и с 15% до 5% для тех, кто платит налог с суммы дохода за вычетом расходов. Эти меры поддержки будут действовать в течение трех лет. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.