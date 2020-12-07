Ленинградская область направит на социальные цели более 60% расходов бюджета 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области приняло в понедельник в третьем чтении бюджет на 2021 год, в котором более 60% расходов предусмотрено на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Доходы областного бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 155,3 млрд рублей, расходы - 168,2 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом ожидается в размере 12,8 млрд рублей. Более 60% расходов - 84,5 млрд рублей - пойдут на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения, 650 млн рублей в следующем году предусмотрены на реновацию образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

В 2021 году планируется увеличить на 9,8% финансирование дорожной отрасли, на эти цели выделят 15,3 млрд рублей. На Адресную инвестиционную программу направляется 22,4 млрд рублей. Большую часть средств затратят на дороги, образование и жилье.

Согласно закону об областном бюджете, в 2020 году доходы Ленинградской области ожидаются в сумме 151,5 млрд рублей, расходы - 169,3 млрд рублей, дефицит - в объеме 17,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы, к 2023 году планируется снизить дефицит областного бюджета до 4,5 млрд рублей, при этом бюджет сохранит социальную направленность.