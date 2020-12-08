АКРА ожидает снижения чистой прибыли российских банков до 1,4 трлн рублей в 2020 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в 2020 году может составить 1,41 трлн рублей против 1,69 трлн рублей в прошлом году (снижение на 16%). Чистая прибыль в 2021 году может составить 735 млрд рублей, в 2022 году - 1,61 трлн рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Благодаря устойчивому состоянию отрасли накануне кризиса, а также активной поддержке со стороны регулятора сектор показывает в текущем году заметное увеличение активов (ожидаемый рост по итогам 2020 года 14,5%) при сохранении прибыльности операций (ожидаемый объем чистой прибыли около 1,4 трлн рублей)", - говорится в материале.

Аналитики также ожидают роста кредитного портфеля в 2021 году на 10,5%, основным источником роста станет кредитование физических лиц. Одним из основных драйверов развития банковской отрасли в РФ останется ипотека. Рост рынка ипотечного кредитования, по мнению экспертов, пока не характеризуется высокими рисками перегрева. При этом решение правительства о возможном продлении программы льготной ипотеки в следующем году будет для рынка определяющим.

При этом в АКРА ожидают в 2021 году роста просроченной задолженности. "Масштабная реструктуризация кредитов позволяет отложить, но не избежать реализации рисков, связанных со снижением платежеспособности заемщиков в 2020 году", - говорится в исследовании.

Так, по итогам 2021 года доля просроченных на день и более кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, достигнет 8,8%, а розничным клиентам - 6%. Общая просроченная задолженность в 2020 году прогнозируется на уровне 5,7%, в 2021 году - 6,5%, в 2022 году - 6,1%.

Стоимость риска по итогам 2020-2021 годов будет ниже показателей 2008-2009 и 2014-2015 годов, отмечают в агентстве.