Счетная палата выявила нарушения в деятельности Минцифры по подключению к интернету

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ указала на нарушения в деятельности Минцифры, которые возникли при заключении контрактов на подключение социально значимых объектов (СЗО) к интернету. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Вместе с тем проверка выявила ряд недостатков в реализации проекта (по подключению СЗО в 2018-2019 гг. - прим. ТАСС). В основном они касаются деятельности Минцифры России как госзаказчика. В частности, речь идет о формировании перечней подключаемых объектов. Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем при реализации подобных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка ведомства выявила риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. Причиной этого являются недостатки нормативно-правовой базы в этой сфере. "На сегодняшний день законодательно не определены критерии отбора объектов и условия их включения в перечень подключаемых к интернету объектов", - пояснили там.

По данным аудитора Данила Шилкова, в некоторых регионах в перечни подключаемых объектов вошли территориальные органы федеральных органов власти - без согласования с соответствующими ФОИВ. Учитывая, что федеральным органам власти предусматриваются средства федерального бюджета на содержание их территориальных органов, это создает риски двойного финансирования.

"Кроме того, условиями госконтрактов обязанность по выявлению уже существующих подключений возложена на исполнителя. Как мы с вами понимаем, исполнитель, как коммерческая организация, не заинтересован в сокращении своей прибыли, а следовательно - в сокращении количества подключаемых объектов", - объяснил аудитор.

Кроме того, проверка выявила некоторые процедурные нарушения. Например, Минцифры не в полной мере соблюдало методические рекомендации по применению методов определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК), нарушило сроки перечисления "Ростелекому" средств в оплату контрактов. Минцифры с выводами Счетной палаты согласно и готово устранить выявленные нарушения и недостатки.

Проверка "Ростелекома"

По данным Счетной палаты, подключение СЗО к интернету обошлось правительству почти на треть дешевле в 2018-2019 годах. Минцифры за счет аукционов сэкономило 21,24 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на проект. В закупочных процедурах приняли участие 16 операторов связи, с которыми министерство заключило 85 госконтрактов.

Половина из них (43 контракта на 18,7 млрд рублей) пришлась на "Ростелеком". В рамках других проектов для реализации которых заключены еще 34 контракта, компания выбрана единственным исполнителем. Всего в 2019-2021 годах провайдер цифровых услуг реализует 77 госконтрактов на общую сумму 64,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"В качестве единственного исполнителя "Ростелеком" исполняет более 70% госконтрактов. Учитывая риск-ориентированный подход, мы уделили проекту по подключению социально значимых объектов к интернету особое внимание, так как на сегодняшний момент он занимает наибольшую долю по объему финансирования и количеству госконтрактов с "Ростелекомом", - сообщил на коллегии Шилков.

По его данным, по итогам 2019 года "Ростелеком" подключил 100% запланированного количества социально значимых объектов в установленные сроки, а именно - 7 тыс. 54 объекта.