Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на ожиданиях мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник изменились разнонаправленно. Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones понизился на 149,06 пункта (-0,49%) и остановился на уровне 30 069,20. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 7,16 пункта (-0,19%), до отметки 3 691,96. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 55,71 пункта (+0,45%), до уровня 12 519,95.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 1,23%, до $45,69 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,46%, до $1 866,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, основное влияние на настроения инвесторов оказал рост числа случаев заражения коронавирусом и ожидания того, что в Конгрессе удастся выработать компромиссный пакет мер по стимулированию экономики. "В нынешней ситуации законодатели должны сосредоточиться на том, как продвигаться к выработке законопроекта о стимулировании экономики, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии компании State Street Global Advisors Алтафа Кассама. - Среди участников рынка ощущается озабоченность по поводу того, когда именно этот пакет мер по стимулированию экономики будет принят".