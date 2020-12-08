Эксперт из США считает, что экономика России могла потерять в результате санкций 8% ВВП

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Потери российской экономики от санкций Запада могли составить за последние примерно 6 лет порядка 8% национального ВВП. Такое мнение выразил в понедельник главный экономист американского отделения французского банка BNP Paribas Дэниел Ан.

Выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана, этот эксперт утверждал, что в денежном выражении российские компании потеряли "около $95 млрд с 2014 года". "Это порядка 4,2% уровня российского ВВП до санкций [Запада], 2013 года", - сказал Ан. Он в 2014-2018 годах занимал должность главного экономиста Госдепартамента США, а до этого работал в американском частном финансовом секторе, в том числе в Citigroup.

"Однако [статистические] данные в действительности настолько детальны, что показывают другие очень интересные моменты", - продолжал представитель BNP Paribas. С его точки зрения, "российское правительство, по сути, занимается тем, что защищает некоторые стратегически ценные компании, подпавшие под действие санкций, главным образом сферах обороны и технологий". Правительство предоставляет таким компаниям налоговые льготы или контракты в рамках госзакупок, а также идет порой на "прямое впрыскивание капитала", чтобы сгладить последствия применения санкций, уточнил Ан. На его взгляд, "если все это сложить, то получается в действительности не 4,2% ВВП, а 8% ВВП - с учетом защиты, которую пытается обеспечить российское правительство <...>".

Кроме того, Ан заявил, что в практическом плане экономической отдачи от санкций ЕС в отношении России, если рассматривать их отдельно от американских рестрикций, по большому счету нет. Речь идет главным образом об ограничительных мерах вроде визовых и иных запретов ЕС, введенных в отношении политических фигур России, пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что те последствия применения в отношении России санкций, которых добивался Запад и в первую очередь Соединенные Штаты, неуклонно сокращаются. В свете предстоящего вступления в должность в январе новой американской администрации нужно задаться вопросом о том, должны ли такие рестрикции продолжать "играть центральную роль, как прежде", или теперь "следует задуматься не только о непредумышленных последствиях, но и среднесрочных издержках, относящихся к чрезмерному применению санкций", убежден Ан.