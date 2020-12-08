Экс-посол США считает, что Байден попробует повысить эффективность санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Следующая администрация США попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России в надежде урегулировать часть проблем, наличием которых Вашингтон и обосновал изначально применение этих ограничительных мер. С таким прогнозом выступил во вторник бывший посол США в России Томас Пикеринг.

На вопрос о том, грядут ли изменения в американской санкционной политике в отношении Москвы при новом президенте США, которым станет после официального подведения итогов ноябрьских выборов Джозеф Байден, отставной дипломат ответил: "Я бы начал с того, что сказал: не знаю. Честное слово". "Однако, возможно, что администрация [Джозефа] Байдена постарается делать больше, чем нынешняя, в плане сплочения союзников ради конверсии санкционного режима в получение каких-то решений тех проблем, которые и привели к возникновению этого (то есть рестрикций - прим. ТАСС)", - убежден Пикеринг.

"Будет ли ей (администрации Байдена - прим. ТАСС) сопутствовать [в данном деле] успех - это другой вопрос. Вы меня об этом не спрашивали. Однако я считаю, что этого было бы очень сложно [добиться]", - сказал далее эксперт, возглавлявший американское посольство в Москве в 1993-96 годах. Он выступил на организованном вашингтонским Институтом перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана интернет-семинаре, который был посвящен оценке эффективности режима американских санкций в отношении России.

"Громадная стрессоустойчивость"

При этом Пикеринг, занимавший в 1997-2000 годах должность заместителя госсекретаря США по политическим делам, предупредил, что в общем санкции в отношении России не работают. "Позвольте мне начать с быстрого вывода - в целом санкции в случае с Россией не работают. Это огромная страна. Громадная стрессоустойчивость. Множество ресурсов", - подчеркнул специалист.

По его оценке, Россию и сейчас отличает от ведущих промышленно развитых держав мира "слабая экономика". Однако даже этот фактор не приводит к успеху санкционной политики против Москвы, отметил Пикеринг.

Ключевой рынок

В свою очередь исполнительный вице-президент и главный операционный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Рэнди Левинас, тоже принимавшая участие в семинаре, предположила, что во многом дальнейшее развитие событий применительно к американским ограничительным мерам в отношении России будет определяться шагами Москвы. "Много будет зависеть от России и ее действий, от того, как она действует на мировой арене. Однако первоначально, считаю, есть возможность того, что мы увидим сдвиг от Конгресса [США] назад к исполнительной ветви власти применительно к тому, где именно выполняется и разрабатывается санкционная политика. Но я бы не ставила на это все свои деньги", - сказала вице-президент АРДС.

Она также указала, что ни одна из американских компаний не ушла из России ввиду санкций. "В действительности, нет. Ни одна из наших компаний не ушла с [российского] рынка из-за санкций", - отметила Левинас.

Представитель руководства АРДС указала, что у американских фирм в этом смысле "единый фронт". "Есть понимание воздействия и неприятностей, которые вызвали эти санкции. <...> Американские компании последовательно действовали по всему спектру, [работали] активно все сектора, чтобы излагать [свое мнение] по санкциям членам Конгресса и [их] помощникам, а также всем ведомствам [вашингтонской] администрации. У нас в этом плане очень активные члены", - сообщила Левинас.

"Я бы сказала, что они были активны, не отпрянули от [российского] рынка", - уточнила представитель АРДС, имея в виду американских предпринимателей.

"Они (компании США - прим. ТАСС) в действительности не отвернулись от России по причинам, о которых я говорила ранее: это ключевой рынок в плане глобальной конкурентоспособности, это интересный рынок в долгосрочном плане. И они планируют продолжать [присутствовать на нем]", - добавила Левинас.