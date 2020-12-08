"Известия": более 7 млн человек в России воспользовались брокерскими услугами в 2020 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Число граждан РФ, пользующихся брокерскими услугами, достигло в 2020 году 7,6 млн человек по сравнению с 3,4 млн в 2019 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Как отмечает издание, стоимость активов на брокерском обслуживании по итогам третьего квартала 2020 года выросла на 26,8% в сравнении с 2019 годом и составила 12,7 млн рублей. Кроме того, на 85% увеличилось число клиентов, которые переходят на доверительное управление, благодаря чему стоимость инвестиционных портфелей увеличилась более чем на треть, до 1,4 трлн рублей. Также на 148% выросло число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), на начало октября было открыто почти 3 млн таких счетов. Объем активов в них вырос до 280 млрд рублей.

"Для защиты прав розничных инвесторов в 2021 году, еще до вступления в силу поправок [в закон о рынке ценных бумаг], будут внедрены тесты для новичков, паспорта инструментов с описанием основных характеристик продуктов, а также правила продаж небанковских продуктов кредитными организациями", - сообщили в Банке России.

Крупные банки и брокеры подтвердили "Известиям" приток клиентов, а также рост инвестпортфелей.