"Академик Черский" отдалился от точки строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" отошло от предполагаемой точки продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2" и развернулось на северо-восток. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic .

Пунктом назначения судна, по данным портала, указан Калининград.

Судно "Академик Черский", которое было названо в качестве возможного достройщика газопровода "Северный поток - 2", утром 5 декабря приблизилось к предполагаемому месту продолжения строительства. Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявляли, что работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" могут быть продолжены с 5 по 31 декабря. Там предположили, что осуществлять их будет судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода - прим. ТАСС) вечером 28 ноября заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено в декабре. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что укладка оставшегося участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии может начаться 5 декабря. Координаты текущего расположения "Академика Черского", отмеченные на портале, указывают, что судно находится в максимальной близости от предполагаемой точки продолжения прокладки трубопровода.

Ранее сообщалось, что завершить прокладку газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии планируется до конца этого года. В Nord Stream 2 ТАСС уточняли, что на данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода на участке к югу от Адлергрунда. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с германской стороны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.