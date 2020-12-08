Большинство работающих на удаленке россиян сократили свои расходы почти на треть

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян, работающих в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса, сократили свои траты на 30%. Такие результаты приводит Райффайзенбанк по итогам опроса 8,5 тыс. человек (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Так, из-за пандемии коронавируса примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, а 30% будут работать так еще в течение нескольких месяцев. При этом многим респондентам такой формат помог начать сберегать средства.

"Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Многим это помогло больше сберегать. Каждый пятый участник опроса заявил, что стал копить значительно больше. Еще 45% респондентов копят, но примерно столько же, сколько и раньше", - отмечают в Райффайзенбанке.

Почти половина опрошенных меньше тратят на развлечения. Каждый третий экономит на аренде и медицине, а каждый пятый - на покупке кофе. Кроме того, каждый пятый в период удаленной работы открыл накопительный счет, а 22% - новый банковский вклад. Треть опрошенных открыли карту с кешбэком, а 11% - инвестиционный или брокерский счет, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос Райффайзенбанка был проведен в конце ноября этого года.