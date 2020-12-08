СМИ: GL Rapha планирует начать промышленное производство "Спутника V" в январе

ТАСС, 8 декабря. Южнокорейская компания GL Rapha планирует начать полномасштабное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в январе 2021 года. Об этом в понедельник сообщила газета News World .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

По ее данным, компания уже начала производство пробной партии вакцины, которую в течение декабря отправит в Россию для проверки. Если не будет выявлено никаких нарушений, промышленное производство "Спутник V" в республике стартует в январе.

Отмечается, что все произведенные в Южной Корее дозы вакцины будут экспортированы в страны Ближнего Востока.

13 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что достиг соглашения с южнокорейской GL Rapha о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. В заявлении отмечалось, что стороны намерены запустить производство в декабре и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.