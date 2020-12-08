"Ъ": стоимость программы цифровой трансформации Росреестра оценивается в 33 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Росреестр разработал программу, предполагающую практически полную цифровизацию госуслуг ведомства, стоимость ее реализации оценивается в 33 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

По данным издания, программа цифровой трансформации Росреестра разработана на 2021-2023 годы. Документ предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса за счет внедрения полного электронного документооборота с контролируемыми лицами и перевода части процедур в электронный формат. Кроме того, в 2021 году планируется создать витрину данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где пользователи единого портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить выписки, зарегистрировать недвижимость. В перспективе рассматривается возможность регистрировать ипотеку с помощью витрины данных. Согласно программе, к 2023 году 96% услуг по получению выписки и 93% услуг по регистрации ипотеки будут доступны на едином портале госуслуг.

Как сообщает газета, в витрине данных также будут созданы цифровые профили правообладателей и цифровые паспорта территориальных зон с помощью автоматизации взаимодействия с информационными системами других ведомств. Витрина будет работать на технологиях национальной системы управления данными.

Кроме того, Росреестр планирует сделать прозрачными алгоритмы расчета кадастровой стоимости, внедрив контроль за проведением государственной кадастровой оценки (ГКО), а также создать единый реестр отчетов об оценке имущества.

Документ прошел согласительные процедуры и направлен в правительство и президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, пишет газета.