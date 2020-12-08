"Ъ": РЖД рассчитывает получить почти 290 млрд рублей в 2022 году в качестве господдержки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует получить господдержку в размере 289 млрд рублей в 2022 году при необходимости реализации комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) в полном объеме. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект финансового плана компании до 2025.

По данным издания, в 2024 и 2025 годах РЖД рассчитывает получить в качестве господдержки 127 млрд и 72 млрд рублей соответственно.

Согласно финансовому плану, в 2021-2025 годах при инвестпрограмме размером в 4,04 трлн рублей дефицит средств составит 1,19 трлн рублей. Часть дефицита предлагается погасить за счет роста долговой нагрузки, а также отказаться от выплаты дивидендов, благодаря чему образуются дополнительные 154 млрд рублей. Проект финплана допускает выплату дивидендов по обыкновенным акциям в 2022 и 2023 годах в объеме 74 млрд и 80,3 млрд рублей соответственно, а в 2021, 2024 и 2025 годах выплаты дивидендов не будет.

Кроме того, документ предполагает продажу зарубежных активов на сумму 3,2 млрд рублей в 2021 году.

В Минфине "Коммерсанту" сообщили, что параметры финансового плана компании еще прорабатываются. В РЖД отказались от комментариев.