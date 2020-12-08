СМИ: Япония к 2030 году нарастит использование водорода в энергетике до 10 млн тонн

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Япония к 2030 году в рамках политики по снижению выбросов углекислого газа намерена значительно увеличить долю использования водорода в энергетике и довести ее до 10 млн тонн в год. Об этом во вторник сообщила газета Nikkei.

По ее данным, такого объема хватит для выработки электроэнергии, эквивалентной мощности 30 атомных реакторов. При этом в 2017 году власти страны ставили гораздо более скромную цель на тот же период - использовать 300 тыс. тонн водорода в год. Япония рассматривает водород как более надежный источник энергии по сравнению с возобновляемыми, такими как солнечная и энергия ветра.

Чтобы реализовать план в намеченные сроки, правительство Японии намерено выделить субсидии в размере 2 трлн иен ($19,2 млрд) и ввести ряд налоговых льгот для представителей индустрии. Тем не менее на данный момент стоимость производства водородной энергии по сравнению с СПГ выше примерно в 10 раз. Поэтому процесс развития этого сегмента пока идет медленно.

Помимо использования водорода как источника энергии, Япония намерена продолжать продвигать производство транспорта на этом виде топлива, в том числе городских автобусов. Технологии использования топливных элементов планируется внедрять и в области морских перевозок. Так, компания Kawasaki Heavy Industries хочет к 2025 году начать производить грузовые суда на водороде.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в октябре поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году, в том числе за счет развития зеленой энергетики.